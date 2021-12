अपंग कुत्तों को रहने के लिए घर देता है ये शेल्टर होम, 1000 से ज्यादा डॉग्स का बन चुका है आशियाना!

अमेजन प्राइम की वेबसीरीज ‘पाताल लोक’ में एक डायलॉग है, “कुत्ते से सच्चा प्रेम करने वाले हमेशा मन के साफ होते हैं….अगर आदमी कुत्ते को पसंद करे मतलब वो अच्छा आदमी है, अगर कुत्ता आदमी को पसंद करे तो मतलब वो वाकई सच्चा आदमी है.” इस बात को सच कर दिखाया है थाइलैंड के एक शख्स ने जिसने 1 हजार से ज्यादा कुत्तों की जान बचाई है और उन्हें अपने शेल्ट होम (Thailand Shelter Home for Stray Dogs) में जगह दी है. इनमें से कई कुत्ते अपंग (Shelter Home for Paralyzed Dogs) हैं मगर शख्स की मदद से वो चल पा रहे हैं.

थाइलैंड के चॉनबुरी (Chonburi, Thailand) में, ‘द मैन दैट रेस्क्यू डॉग’ (The Man That Rescue Dog) नाम का एक शेल्टर है जो सड़की कुत्तों (Stray Dogs Shelter Home) को रहने के लिए घर देता है. इस एनिमल शेल्टर (Animal Shelter in Thailand) होम की शुरुआत की है स्वीडन के रहने वाले माइकल जे बेन्स (Michael J. Baines) ने जो साल 2002 में अपने देश से थाइलैंड एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए शिफ्ट हुए थे. जब वो थाइलैंड के शहर आए तो उन्होंने ध्यान दिया कि वहां कई सड़की कुत्ते घूम रहे हैं जो इधर-उधर पड़ी हुई चीजों पर पल रहे हैं. साल 2011 में उन्हें एक स्ट्रे डॉग से काफी लगाव हो गया. कुत्ता रोज उनके रेस्टोरेंट खाना मांगने आया करता था.

A shelter in Thailand, home to more than 600 disabled stray dogs, faces financial hardships as the coronavirus pandemic stifles visitors and donations, forcing them to end certain campaigns in the process https://t.co/OhZK0jJUYx pic.twitter.com/vXSvjFQVGC

