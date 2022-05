दिवाली के दिन शोक क्यों मनाती है भारत की ये जनजाति? चौंकाने वाला है विचित्र मान्यता का कारण

दिवाली खुशियों का त्योहार है. प्रभु श्रीराम के अयोध्या लौटने का जश्न है. आज भी भारत ही नहीं, दुनिया में जहां-जहां भारतीय बसे हैं, वो दीया या लाइटें जलाकर दीवाली को धूमधाम से मनाते हैं मगर भारत में ही एक ऐसा भी समुदाय है जो इस त्योहार के दिन खुशियां नहीं दुख मनाता है. इस जनजाति (tribe that mourn on diwali) के लोग इस त्योहार के मौके पर भगवान को नहीं, मरे हुए (Indian tribe does not celebrate diwali) लोगों को याद करते हैं.

भारत के उत्तराखंड से लेकर बिहार तक के तराई इलाकों में थारू जनजाति (Tharu tribe weird tradition) के लोग रहते हैं. ये भारत के साथ-साथ नेपाल में भी रहते हैं. ब्रिटैनिका वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में जहां इनकी जनसंख्या 15 लाख के करीब है वहीं भारत में 1,70,000 से ज्यादा थारू जनजाति के लोग रहते हैं. माना जाता है कि इस जनजाति (Tharu tribe diwali tradition) का नाम राजस्थान के थार रेगिस्तान के नाम पर पड़ा है क्योंकि इस जनजाति के वंशज राजस्थान के राजपूत माने जाते थे. ये भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है और इनकी कई अनोखी और विचित्र मान्यताएं (weird traditions) हैं.

दिवाली नहीं मनाती ये जनजाति

जनजाति से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली मान्यता है दिवाली के दिन शोक मनाना. जी हां, आपने सही पढ़ा. जब पूरी दुनिया दिवाली के दिन खुशियां मनाती है तब ये जनजाति शोक में डूबी रहती है. मगर इसके पीछे जो कारण है वो भी काफी हैरान करने वाला है. इस जनजाति के लोग दिवाली नहीं मनाते बल्कि वो इसे दिवारी कहते हैं. इस दिन वो अपने पूर्वजों को याद (Tharu tribe remember loved ones who died on diwali) करते हैं.

क्यों मनाई जाती है ये विचित्र परंपरा

रिपोर्ट्स की मानें तो थारू जनजाति के लोग दिवाली के दिन अपने परिवार गुजर चुके लोगों को याद करते हैं जो दिवाली के दिन या उसके आसपास दुनिया छोड़ गए थे. इस दिन वो अपने स्वर्गवासी परिवार वालों के लिए एक पुतला तैयार करते हैं और दिवारी के दिन उसे जलाते हैं. पुतला जलाने के बाद वो अपने सभी घर वालों को भोज पर घर बुलाते हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news