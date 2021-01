Viral Video: कुत्ते से लड़कर शेरनी ने कराई फजीहत तो सोशल मीडिया यूजर्स बोले- गजब बेइज्जती है यार!

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021

जिस गली से गुज़रो बाख़बर गुज़रो, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है .. 😀 — Ankita Sharma IPS (@ankidurg) January 10, 2021

क्या आपने कभी कुत्ते और शेरनी के बीच लड़ाई देखी है? अगर ऐसी किसी लड़ाई के बारे में आप सोच रहे हैं कि इस जंग में जीत शेरनी की हुई होगी, तो आप गलत हैं. जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो (Dog-Lioness Fight Video) को देखकर एकबारगी तो यकीन करना मुश्किल है. लेकिन सच यही है कि इस लड़ाई में जीत कुत्ते की हुई है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Viral Video) हो रहा है. वायरल वीडियो गिर नेशनल पार्क (Gir National Forest) का बताया जा रहा है.जंगल में शेरनी के साथ लड़ रहे कुत्ते की लड़ाई का यह वीडियो टि्वटर और सोशल मीडिाय के अन्य प्लेटफॉर्मों पर तेजी से वायरल हो रहा है. आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान ने यह वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction.टि्वटर पर इसे वायरल वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसे रिट्वीट कर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं, साथ ही इस पर मीम भी बना रहे हैं. वायरल वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.हियर टू हियर यू नाम के यूजर ने लिखा- जो लोग समंदरों में उतरते हैं कहानियां उनकी ही लिखी जाती हैं. साहिल पे खड़े सारे उनकी ही हिम्मत की चर्चा करते हैं. आपकी मुसीबतों का समंदर आपके जय की कहानी लिखने का एक मौका है.डॉगी का तो फिर भी साइज़ के हिसाब से समझ आता है, हिम्मत तो इन जनाब की देखो. अपने से किसी बड़ी ताकत से जीत हासिल करने के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही काफी नही है, उसमें आत्मबल और आत्मविश्वास भी होना ज़रूरी है! जय साहू नाम के यूजर ने लिखा - या तो रास्ते गुज़र जाए या फिर ज़िन्दगी...कभी कभी शेर की गली में भी कुत्ता ही शेर होता है.