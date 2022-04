जब शार्क्स ने 4 दिन में 150 लोगों को उतारा था मौत के घाट, जानें कैसा था अब तक का सबसे खौफनाक शार्क अटैक!

ये तो सब जानते हैं शार्क्स कितनी खूंखार मछलियां होती हैं मगर ये लोग कम ही जानते हैं कि जब असल में शार्क्स से सामना हो जाए तो क्या होता है. दुनिया में कई लोगों की शार्क के हमले में जान गई है मगर इतिहास में जो सबसे खतरनाक शार्क अटैक (The Worst Shark Attack in History) दर्ज हुआ वो दिल दहला देने वाला है. ये हादसा अमेरिकी नेवी के जवानों के साथ हुआ था जिसमें करीब 150 जवानों (150 soldiers died in Shark Attack) की शार्क्स के हमले में मौत हो गई थी.

साल 1945 में अमेरिकी शिप (USS Indianapolis) पर जापान की सबमरीन (Japanese Submarine) ने हमला कर दिया था. ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था. प्रशांत महासागर में गुआम के पास ये हमला हुआ. उस वक्त अमेरिकी शिप में करीब 1,196 लोग सवार थे मगर जैसे ही जापान की सबमरीन का टॉर्पीडो अमेरिकी शिप को लगा, उस हमले में कई लोगों की जान चली गई. इसी के साथ शिप पर मौजूद 3,500 गैलन एविएशन इंधन भी शिप पर फैल गया जिसके कारण बचे हुए करीब 900 लोग पानी में कूद गए.

बचे हुए एक शख्स ने सुनाई थी कहानी

उन्हें लगा था कि प्रशांत महासागर में कूदने से जलती हुई शिप और इंधन से उनकी जान बच जाएगी मगर उन्हें कहां पता था कि पानी के अंदर टाइगर शार्क और ओशनिक व्हाइट टिप शार्क्स उनका इंतजार कर रही हैं. इस हादसे के आखिरी बचे हुए शख्स एडगर हैरेल (Edgar Harrell) ने साल 2019 में बताया था कि वो हादसा कितना भयानक था. उनकी साल 2021 में मौत हो गई थी.

150 लोगों की चली गई थी जान

जब जवान पानी में कूदे तो उनके चारों तरफ लाशें थीं और पानी के नीचे शार्क्स. पहले दिन तो शार्क्स ने डेड बॉडीज को अपना खाना बनाया मगर अगले ही दिन से वो जिंदा लोगों पर हमला करने लगीं. एडगर ने बताया कि उनकी आंखों के सामने, एक के बाद एक उनके जानने वाले मरते जा रहे थे. शार्क्स किसी का पैर नोच ले रही थीं तो किसी का हाथ, और कई को तो उन्होंने जिंदा चबा लिया. लगभग 4 दिन पानी में जवानों की जंग शार्क्स से चलती रही. करीब 17 लोगों ने मिलकर एक नाव बनाई जिसमें एडगर भी थे और उसमें बैठकर किसी तरह वो टापू पर आए जिससे उनकी जान बच पाई. एक रिपोर्ट के अनुसार 1,196 में से 317 लोग ही जिंदा बचे थे. उनमें से करीब 150 लोगों की शार्क के हमले में मौत हो गई थी. ये अब तक का सबसे बड़ा शार्क का हमला माना जाता है. इस घटना से ही इंस्पायर होकर जॉज़ फिल्म बनाई गई थी.

