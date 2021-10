मोबाइल पर लाइव वीडियो बना रहा था शख्स कि तभी चोर ने छीना फोन! 20 हजार से ज्यादा लोगों ने देख लिया चेहरा

आपने अक्सर क्राइम और थ्रिलर फिल्मों में ये डायलॉग सुना होगा कि ‘अच्छा चोर वो होता है जो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता’. दुनियाभर के चोर (Thief) चोरी करने के नए-नए रास्ते इजाद करते रहते हैं जिससे बच पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है. कई बार तो वो इतनी सफाई से चोरी करते हैं कि फिल्मों की बात भी सच साबित हो जाती है. मगर हाल ही में एक चोर सोशल मीडिया पर वायरल (Thief viral video) हो रहा है. क्योंकि उसने चोरी तो की मगर इतना बड़ा सुराग छोड़ दिया कि सिर्फ पुलिस ने ही नहीं, 20 हजार से ज्यादा लोगों (20 thousand people saw thief on video) ने उसे देख लिया और फिर अंत वही हुआ जो हर चोर का होता है.

इन दिनों इजिप्ट (Egypt) यानी मिस्र की एक फोन चोरी होने की घटना खूब वायरल हो रही है. ये मामला जितना हैरान करने वाला उतना ही मनोरंजक भी है. यहां एक पत्रकार (Journalist) अपने फोन पर लाइव वीडियो (Live Video) बनाता सड़क पर जा रहा था कि अचानक पीछे से बाइक चलाता एक चोर आया और उसके फोन को झपटकर (Thief snatched journalist mobile) भाग निकला. चोर ने ध्यान ही नहीं दिया कि फोन पर लाइव वीडियो चालू है और उसी दौरान लाइव वीडियो पर जुड़े 20 हजार से ज्यादा लोगों ने उसे देख लिया. वीडियो में नजर आ रहा है कि चोर ने मुंह में सिगरेट दबायी हुई थी और कुछ-कुछ देर में पीछे मुड़कर देख रहा था फिर मोबाइल के कैमरे की ओर देखने लग रहा था.

This unlucky/dumb thief stole a mobile phone from a reporter in #Egypt while doing a live stream on TV on a channel watched by about 24 million people. HIS FACE was on the live stream too#WearAMask

