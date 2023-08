Pigeon doing backflips: यह कबूतर जबरदस्त कलाबाज है. वह एक मंजे हुए जिमनास्ट की तरह कलाबाजियां करता है. इस कबूतर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह बैकफ्लिप स्टंट करते हुए दिखता है. बैकफ्लिप स्टंट को करना आसान नहीं होता है. इसको वही शख्स कर सकता है जिसके पास बॉडी में पॉवर, फुर्ती और सही टेक्नीक हो. इसलिए तो बैकफ्लिप करने में अच्छों-अच्छों के पसीने से छूट जाते हैं. हालांकि, यह कबूतर बैकफ्लिप को बड़ी ही आसान से करते हुए दिखता है. वह महज 14 सेकेंड के अंदर तीन बार बैकफ्लिप स्टंट करता है.

इंटरनेट पर धूम मचा रहे इस कबूतर के वीडियो को ट्विटर हैंडलर @shouldhaveanima ने ट्वीट किया है. क्लिप के शुरुआत में, सबसे और भूरे रंग के पंखों वाला एक कबूतर दिखता है. वह कबूतर दिखने में काफी ताकतवर है. अगले ही पल, कबूतर हवा में छलांग लगाता है, वह अपनी बॉडी को पीछे की ओर घुमाता है और अपने पैरों पर फिर से उतरने से पहले पूरे 360 डिग्री का चक्कर लगाता है. वह कबूतर ऐसा तीन बार करता है. वह भी महज 14 सेकंड में है. कबूतर का यह वीडियो देखने में एक रोमांचक तमाशे जैसा लगता है.

oh just a pigeon doing backflips, nothing else! pic.twitter.com/n13QHB6vBf

— why you should have an animal (@shouldhaveanima) August 12, 2023