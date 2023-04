Viral Video: खेत में दिखा बाघ का आतंक, मौत बनकर पड़ा बछिया के पीछे! गाय ने सिखाया जोरदार सबक

जब जंगली जानवर इंसानी इलाकों में आते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, या तो वो इंसान और उससे जुड़ी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उसे नुकसान पहुंचाया जाता है. ऐसे कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जिसमें शेर-चीता जैसे जीव इंसानी इलाकों में घुस जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है जिसमें एक बाघ (Tiger attack cow in farm video) ग्रामीण इलाके में घुस जाता है और आतंक मचाना शुरू कर देता है पर एक गाय उसे कड़ा सबक सिखाती है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी @susantananda3 अक्सर जानवरों से जुड़े अजबगजब वीडियोज ट्वीट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने ऐसा ही एक वीडियो (Tiger attack in human settlement video) पोस्ट किया है जिसमें एक बाघ ग्रामीण इलाके में घुसते नजर आ रहा है. इस वीडियो के साथ सुशांत ने इंसानों के सीखने लायक एक जरूरी बात भी कही है. उन्होंने कहा- “भारत में अब दुनिया के 75% जंगली बाघ हैं, जिनकी संख्या लगभग 3200 है.” यह जल्द ही अपनी वहन क्षमता तक पहुंच जाएगा. फिर हम इन्हें मानव प्रभुत्व वाले इलाकों में कीड़े-मकौड़ों की तरह पालेंगे.

India now has 75% of world’s wild tigers, numbering around 3200.

It will reach it’s carrying capacity soon, until we are obsessed with numbers & make them pests in human dominated habitats. pic.twitter.com/otdEBjA3AP

