जंगल के बीच कार से उतरी महिला, चंद सेकेंड में खींच ले गया बाघ! खौफनाक वीडियो हो रहा वायरल

जंगल के बीच यात्रा करना अक्सर खौफनाक हो सकता है. मगर लोगों को लगता है कि जंगल भी शहरी इलाके की ही तरह होते हैं, इसलिए कहीं भी और कभी भी उतर जाना ठीक है. पर यही लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है. एक महिला को अपनी इसी बड़ी भूल का खामियाजा भुगतना पड़ा जब अचानक वो जंगल के बीच बनी सड़क पर कार से उतर गई. अचानक उसके साथ जो हुआ वो देखकर (tiger drag woman in jungle viral video) आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @RANDOMFACTS2022 पर अक्सर हैरान करने वाले पोस्ट डाले जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक और चौंकाने वाला वीडियो पोस्ट किया गया है जो आपको दंग कर देगा. इस वीडियो (tiger attack video) की अजीबोगरीब बात ये है कि इसमें एक बाघ अचानक से चला आता है और महिला (woman came out of car tiger drag her video) के साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा.

OMG!! Never get out of your car while you are passing through the route of a jungle. pic.twitter.com/cdR2Yrq8Fk

