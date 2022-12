VIDEO: सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे बाइक पर बैठे दो लोग, बीच में आ गया बाघ, चालक की तरफ बढ़ाने लगा कदम!

इंसान को लगता है कि वह पूरी दुनिया का मालिक बन चुका है. नदी, पहाड़, जंगल, सब कुछ उसी के बस में है. पर जब उसका सामना प्रकृति से सीधे तौर पर होता है तब उसे समझ में आता है कि वह कितना लाचार और कितना बेबस है. जंगल से गुजरने वाले रास्ते काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि अक्सर उस पर जंगली जानवर टहलते हुए दिख जाते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में 2 लोगों (Men on bike spotted tiger video) के साथ हुआ जो बाइक से एक सुनसान रास्ते के जरिए जा रहे थे और अचानक उन्हें सामने एक बाघ दिख गया.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ट्विटर पर अक्सर जानवरों (tiger appeared in front on speeding bike video) से जुड़े मजेदार पोस्ट शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक बाघ सड़क पर चलता दिख रहा है. इस वीडियो में एक बाइक पर सवार दो लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके सामने बाघ आ जाता है. फिर उनका जो रिएक्शन देखने को मिलता है स्वाभाविक लगता है.

As long as one doesn’t have a back gear in the bike, use common sense in the back of your mind & drive slow in wild habitats.

