जंगल से गुजर रही रोड पर नजर आ गया बाघ, लोग लेने लगे फोटो! IFS अधिकारी ने कहा- 'वो आपकी जान ले सकता है!'

शेर, बाघ, चीता जैसे जानवर जबतक पिंजड़े के अंदर या टीवी में नजर आएं, तब तक ही क्यूट लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये जीव खुले जंगल में सामने नजर आ जाएं तो इंसान की डर के मारे हालत खराब हो जाती है. जंगल ही इन जीवों का घर है, और अगर हम उनके घर में दखल देंगे तो वो जरूर हमपर हमला करेंगे. इस बात की सीख हर कोई देता है मगर कुछ लोग जानवरों को जोकर समझकर उनके सामने कैमरे लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे वो हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया ही देंगे. हाल ही में ऐसा ही कुछ लोगों ने किया जब उन्हें एक बाघ (Lion crossing road video) रोड के पास नजर आ गया.

IFS अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) अक्सर जानवरों से जुड़े रोचक वीडियोज पोस्ट करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक चौंकाने वाला वीडियो पोस्ट कर लोगों को जंगली जानवरों के साथ रहने का सबक सिखाया. वीडियो में एक बोर्ड लगा है जिसपर लिखा है पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve). इसका मतलब की वीडियो मध्य प्रदेश का है.

Remember that if you see a large carnivore, it wanted you to see it. It never wanted to be chased. The tiger can maul you to death feeling threatened. Please don’t resort to this wired behaviour. pic.twitter.com/e0ikR90aTB

