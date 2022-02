टाइगर के बच्चे के साथ ज़ू में हुआ खिलवाड़, गुड लक के नाम पर मासूम के साथ की क्रूरता

टाइगर को जीवन में कम से कम एक बार करीब से देख लेना ही कई लोगों के के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है. ऐसे में अगर उसे छूने का मौका मिल जाए तो फिर कहना ही क्या? ऐसे में मौका मिलते ही कुछ उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं. फिर बेचारे जानवर जो चिड़ियाघर में रहने के चलते कुछ शांत हो जाते हैं इसी के चलते वो बेजुबानों के साथ अत्याचार बढ़ने लगा है.

चीन के अनहुई शहर (Anhui, China) के एक ज़ू (Zoo) में टाइगर के साथ जमकर अत्याचार किया गया. जिसका वीडियो भी वायरल हो गया. हालांकि वीडियो सामने आने के बाद Zoo प्रशासन ने अपना बचाव किया और बताया कि विज़िटर्स ने टाइगर वर्ष मनाने के लिए (Celebrate the Year of the Tiger) ऐसा किया. जिसकी जानकारी उन्हें पहले से नहीं थी. वहां गुड लक (Good luck) के नाम पर लोग Tiger Cub के सिर को अपने हाथ और नाखून से खुरच रहे थे. उसे मार रहे थे. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कई एनिमल वेलफेयर संस्थाओं ने इस पर आपत्ति दर्ज की है.

सौ.सोशल मीडिया: कभी सिर पर मारते तो कभी Tiger cub का सिर खुरचने लगे लोग

Tiger year के जश्न में टाइगर के साथ अन्याय

अनहुई राज्य के सुज़ौ शहर में स्थित चिड़ियाघर में टाइगर वर्ष के जश्न के नाम पर जो हो रहा था वो किसी को पसंद नहीं आया. लकड़ी के बाड़े में घिरे टाइगर के बच्चे को लोगों ने खूब परेशान किया. लोगों से घिरा होने के चलते बेचारा Cub खुद डरा हुआ लग रहा था (Poor Cub himself seemed scared to be surrounded by people). ज़ू घूमने आए लोग टाइगर वर्ष में बेबी टाइगर का सिर खुरच-खुरच कर अपना भाग्य चमकाने की कोशिश में थे. जबकि उनकी ये हरकत तथाकथिक भाग्य विधाता के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था. टाइगर के बच्चे के साथ ऐसी लापरवाही के बाद ज़ू प्रशासन की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया कि सुरक्षा के लिए बाड़ बनाया गया था जो अपेक्षा से ऊंचा ही था फिर भी लोग भाग्य चमकाने के अँधविश्वास के चलते बाड़े में अंदर झुक-झुककर Cub का सिर खुजलाने लगे.

सौ.सोशल मीडिया: चीन के चिड़ियाघर में Tiger cub को लोगो नें खूब परेशान किया

बेबी टाइगर को परेशान कर खुश थे लोग

Tiger cub के साथ उटपटांग हरकत की वीडियो और फोटो शेयर कर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी और इस पल को बेहद रोमांचक बताया. वो सभी इस बात से अनान थए कि कि उनकी इन हरकतों का जवाब अगर टाइगर अपने अंदाज़ में देने लगता तो क्या होता. वो तो गनीमत की थी Cub के पैरेंट्स भी चिड़ियाघर में ही रहते थे लिहाज़ा वो बेहद आक्रामक नहीं रह गया था साथ ही वो अभी बहुत छोटा भी था. जिसे कुछ ही दिनों बाद अपनी टाइगर मां से अलग कर दिया गया था इसब बात को लेकर भी एनिमल वेलफेयर ने घोर आपत्ति दर्ज की. वहीं पेटा की निदेशक एलिसा एलन (PETA director Elisa Allen) ने लोगों से उन चिड़ियाघरों का सपोर्ट न करने का आग्रह किया जहां जानवरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है.

