बंदर को बचाने के लिए ड्राइवर ने CPR देकर दोबारा ज़िंदा कर दी सांसे, इंसानियत कि मिसाल देख भर उठा दिल

इंसान का इंसानियत दिखाना प्रवृत्ति का हिस्सा है. मगर इंसान इसे भूलता जा रहा है. जानवरों से भी बुरे हालात में पहुंचता जा रहा है इंसान. आदमी आदमी की मदद करने से बचना चाहता है. किसी और की ज़िम्मेदारी से दूर भागना चाहता है. मगर एक एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसने हर किसी का दिल छू लिया.

ट्विटर पर शेयर किया गया एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. एक दिन के अंदर इस वीडियो को तकरीबन 50 हज़ार बार न सिर्फ देखा गया. बल्कि अब तक 44 सौ के करीब लाइक्स भी मिल चुके हैं. तमिलनाडु के इस वीडियो में एक इंसान बेजान बंदर की जान बचाने की लाख कोशिश करता रहा. और जब बंदर की जान में जान आई तो वो खुशी को भावुक हो गया. उड़ीसा के IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल पर ये भावुक वीडियो शेयर किया.

सौ.ट्विटर- एक दिन बाद ही बंदर की मौत हो गई, मगर लोग बोले इंसानियत अभी ज़िंदा है

मुसीबत में पड़ी बंदर की जान तो ड्राइवर बन गया डॉक्टर

एक शख्स ने बेजुबान जानवर के लिए जो कलेजा दिखाया वो शायद ही कोई किसी अनजान शख्स के लिए करता. सड़क पर एक बंदर बेजान पड़ा था. सांसे तो चल रही थी मगर शरीर में कोई हरकत नहीं थी. तो कैब ड्राइवर ने उस बंदर को हाथों में थाम कर उसके बेजान जिस्म में दोबारा जान फूंकने की जद्दोजहद में शुरु की. इंसानों को हार्टअटैक आने पर दिया जाने वाला CPR उसने बंदर पर अप्लाई किया. अपने हाथों से उसके सीने पर तेज़ दबाव के साथ पंप करना शुरु किया. ज़ोर—ज़ोर से बंदर के सीने पर पंप करता रहा. ये सब तब तक चलता रहा जब तक बंदर के शरीर में दोबारा जीवन का संचार नहीं हो गया. मेहनत रंग लाई और बंदर ने आखिर में अपनी आंखे खोल ली. फिर ड्राइवर ने भावुक होकर बंदर को सीने से लगा लिया. इस वीडियो में ड्राइवर की इंसानियत देख लोक उसे सलाम कर रहे हैं.

Unfortunately the monkey died next day, and the man even went ahead and did last rights for the monkey… Humanity still exist around us… — Saravanan (@saravanan289) March 20, 2022

N he gets the best feeling after bringing back the monkey to the life. Salute u man👏👏. — Prashant verma (@prashan51438366) March 21, 2022

Wow!! This man deserves a special award. In a time when people don’t care for fellow humans, he revived an animal. Hats off sir. Stay blessed — Anji Karuturi (@anjikaruturi) March 21, 2022

एक दिन बाद बंदर की हो गई मौत

38 साल के कैब ड्राइवर प्रभु ने बंदर की जान बचाकर वन विभाग को सौंपा था. जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई. 8 महीने के बंदर को उसने अपने हाथ से नया जीवन दिया था. लिहाज़ा कुछ ही पलों में उसे इतना अटैचमेंट हो गया की बंदर के मरने की खबर सुनकर उसका दिल टूट गया. उसे अफसोस इस बात का था वन विभाग ने उसे इसकी सूचना देना भी ज़रूरी नहीं समझा जबकि उसने काफी मेहनत से ज़ख्मी बंदर की जान बचाई थी. एक कुत्ते के लड़ाई के दौरान ज़ख्मी होकर बंदर बेसुध हो गया था. इस तस्वीर ने इतना तो साफ कर दिया कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इंसानियत अभी ज़िंदा है. वीडियो पर हज़ारों लोगों ने कमेंट कर कैब ड्राइवर प्रभु को सलाम किया.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG News, Viral news