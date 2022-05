VIDEO: घुटनों के बल चलकर बच्चों ने पूरी की मजेदार रेस, ऑडियंस का खूब हुआ मनोरंजन!

आपने असल में या टीवी पर रेसिंग तो जरूर देखी होगी. जब धावक जी-जान लगाकर दौड़ते हैं और एक दूसरे को मात देने के फिराक में सबसे तेज भागने की कोशिश करते हैं. ये रेस तो काफी चैलेंजिंग होती है मगर छोटे बच्चों की रेस काफी मजेदार होती है. वो इसलिए क्योंकि इस रेस में कंप्टीशन की भावना से ज्यादा मस्ती होती है और बच्चे पैरों (toddlers race video) की जगह घुटनों से चलकर रेस पूरी करते हैं.

@TansuYegen नाम के ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो (babies racing video) शेयर किया गया है जिसमें नन्हे-मुन्ने बच्चे रेस करते दिख रहे हैं. मगर मजेदार बात ये है कि ये सब इतने छोटे हैं कि पैरों के बल भी नहीं चल पा रहे. उन्हों घुटनों (babies crawling on knees) के बल चलना पड़ रहा है और एक दूसरे को रेस में मात देने की कोशिश कर रहे हैं. वो अलग बात है कि बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें हार-जीत का भी अर्थ नहीं पता है!

The cutest sport in the world – Crawling race for babies🍼🍼🍼pic.twitter.com/2Nzz2XSY1U

