VIDEO: जापान में मेट्रो यात्रियों की सुविधा का ऐसे रखते हैं ध्यान, गुम हुए सामान के लिए बनाया गया है विभाग

जब तकनीक की बात आती है तो चीन का नाम सबसे पहले लिया जाता है. इस देश में तकनीकी विकास तो अलग लेवल पर है ही साथ में यहां के लोग बेहद ईमानदार भी होते हैं. आपने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जिनमें जापान के लोगों ने अपने अनुशासन और ईमानदारी से सभी का मन मोह लिया है. हाल ही में एक वीडियो चर्चा में हो जापानियों की ईमानदारी की एक और मिसाल पेश कर रहा है जो मेट्रो से जुड़ी हुई है. यहां मेट्रो में खोई (Japan lost property room in metro) हुई चीजों को सहेजने के लिए एक विभाग ही बना दिया गया है.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें बताया गया है कि टोक्यो सबवे (Tokyo Subway) में कैसे यात्रियों की सुविधा के लिए उनके गुम हुए सामानों को सहेजा (lost property room in Tokyo subway) जाता है. आमतौर पर अगर किसी मेट्रो स्टेशन पर कोई सामान गिर जाए तो वो मिलना लगभग असंभव हो जाता है मगर टोक्यो सबवे में ऐसा नहीं है. यहां यात्रियों की सहूलियत के लिए एक विभाग काम करता है जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को भी सहेजकर रख लेता है.

