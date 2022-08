VIDEO: दांतों की बाहरी परत होती है शरीर का सबसे सख्त पार्ट, 200 किलो भार के बाद भी नहीं टूटा इनैमल

इंसानी शरीर किसी मशीन की तरह होता है. इसके अंदर जितने भी अंग हैं वो किसी पुर्जे की तरह हैं जिनका अलग-अलग काम होता है. अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा कौन सा है, तो जरूर आप हड्डी (Hardest part of body) ही कहेंगे. मगर सच तो ये है कि हड्डी नहीं, हमारे मुंह (tooth enamel hardest part of body) में एक ऐसी चीज है जो शरीर का सबसे सख्त पार्ट है.

हम बात कर रहे हैं टूथ इनैमल की. ये दांतों की ऊपरी परत (Upper layer of tooth enamel) होती है जो उसे सुरक्षित रखती है. Mohs Hardness Scale के आधार पर इनैमल को 5 अंक दिए जाते हैं जो इसे स्टील के बराबर सख्त बनाता है. मगर आपको शायद अभी भी इस बात पर यकीन ना हो रहा हो. इसलिए हम आपको एक ऐसा वीडियो (tooth enamel hardness check video) दिखाने जा रहे हैं जो इस दावे को सच साबित कर रहा है.

Tooth enamel is the thin outer covering of a tooth and it is the hardest part of the human body

