Viral Video: कछुए पर हुआ कुत्ते से भिड़ने का भूत सवार! परेशान करने के लिए करने लगा अजीबोगरीब हरकत

सोशल मीडिया अजीबोगरीब चीजों (Weird Videos on Social Media) का भंडार है. यहां आपको कई बार हंसाने वाली चीजें दिख जाती हैं तो कई बार हैरान कर देने वाली. कुछ चीजों को देखकर आप दुखी हो जाते हैं और कई बार कुछ फोटोज या वीडियोज आपको गुस्सा भी दिला सकते हैं. मगर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. आप वीडियो देखकर थोड़ा सा शॉक होंगे और बहुत हसेंगे. दरअसल, इस वीडियो में एक कुत्ते और कछुए की नोकझोंक (Tortoise and Dog Funny Fight Video) को बेहद मजेदार ढंग से दिखाया गया है.

मीम्स पर आधारित हमारा हुबली नाम के एक अकाउंट ने हाल ही में बेहद मेजदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक छोटा कछुआ और कुत्ता (Tortoise Irritates Dog Funny Video) नजर आ रहा हैं. कछुआ बार-बार कुत्ते के सामने अपना मुंह फाड़कर ऐसी हरकत करता दिख रहा है जिसे देखकर लग रहा है जैसे वो उसके ऊपर चिल्ला रहा हो. कुत्ता उसकी हरकत से बीच-बीच में इतना खीज जाता है कि वो कई बार अपने मुंह (Dog Tries to Attack Turtle in Funny video) से उसकी गर्दन पर हमला करता है मगर कछुआ हर बार अपना सिर अपनी शेल के अंदर घुसा लेता है.



मजेदार है कछुए और कुत्ते की नोकझोंक

कछुए और कुत्ते की इस लड़ाई से ज्यादा मजेदार है इस वीडियो का वॉइसओवर (Funny Voiceover of Animals Video). दो लोग कुत्ते और कछुए की तरफ से अंग्रेजी में लड़ते नजर आ रहे हैं. उनके वॉइसओवर को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जानवर सच में बोल रहे हों और सड़क पर खड़े दो लोगों की तरह एक दूसरे से नोकझोंक कर रहे हों. आवाज सुनकर आपको कछुए के भाव ऐसे लगेंगे जैसे वो कुत्ते को तंग करने के लिए जोर-जोर से गाना गा रहा है और कुत्ता परेशान होकर उसके ऊपर हमला कर रहा है.

लोगों ने वीडियो पर किया कमेंट

आपको बता दें कि वीडियो को अबतक 44 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. यही नहीं, डेढ़ लाख के करीब लोगों ने वीडियो को लाइक किया है जबकि हजारों लोगों ने इसपर कमेंट भी किया है. कई लोग फनी कमेंट लिख रहे हैं जबकि बहुत से लोगों का कहना है कि कछुए बहुत भयंकर तरीके से काटते हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता. कुछ लोग तो वीडियो शेयर करने वालों पर भड़कते हुए लिख रहे हैं कि अपने पालतू जानवरों के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना जिससे उन्हें चोट पहुंचे, ठीक नहीं है.

