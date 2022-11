ट्रैफिक पुलिसकर्मी बन गया डिस्को डांसर, सड़क पर नाचते-नाचते करने लगा ड्यूटी! वायरल हो रहा है वीडियो

इंसान अगर अपनी नौकरी से प्यार करने लगे तो फिर उसे काम करना कभी भी बोझ नहीं लगता है. वो जीनजान लगाकर अपने काम को करता है और फिर उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसको पैसे कितने मिल रहे हैं और वो कितने घंटे अतिरिक्त काम कर रहा है. हाल ही में नौकरी से प्रेम करने का ये जज्बा एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी (traffic constable dancing video) के अंदर देखने को मिला जो डांस करते-करते अपना काम कर रहा है.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden अपने अजबगजब वीडियोज (amazing video) के लिए काफी फेमस है. हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी (traffic constable loves job dancing video) सड़क पर डांस करते हुए अफनी ड्यूटी कर रहा है. वीडियो देखकर ये दावे से कह पाना मुश्किल है कि शख्स असल में ट्रैफिक पुलिसकर्मी है या फिर सिर्फ पार्किंग वाला है पर एक बात तो साफ है कि वो अपना काम काफी एंजॉय कर रहा है.

