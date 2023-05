Viral Video: पानी में चली ट्रेन, लाल झील के बीच से गुजरी! नकली लगने वाले दृश्य की जानिए सच्चाई

दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो पहली नजर में देखने पर फेक लगती हैं पर होती 100 फीसदी सच हैं. ऐसी ही एक जगह साइबेरिया (Siberia Lake train) में है. साइबेरिया भीषण सर्दी के लिए फेमस है. पर गर्मी के दिनों में साइबेरिया अलग ही जगह नजर आती है. इन दिनों साइबेरिया की एक झील का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रेन (train runs through lake video) बीच से चलती नजर आ रही है और वो झील खून की तरह लाल है!

ये वीडियो देखकर आपको निश्चित तौर पर लगेगा कि किसी ने फेक वीडियो पोस्ट किया है पर ऐसा नहीं है. ट्विटर अकाउंट @gunsnrosesgirl3 पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो वायरल हो रहा है. वीडियो में नजर आ रही झील का रंग लाल है और उसके बीचोंबीच से ट्रेन चलती दिख रही है. इस झील का नाम बरलिंस्कोई (Burlinskoye Lake) है. इसे साइबेरिया का पिंक लेक भी कहा जाता है.

Lake Burlinskoye is a pink lake in Siberia and a train runs through it pic.twitter.com/XGQt9FoE50

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) May 17, 2023