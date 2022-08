VIDEO: दुनिया का सबसे अनोखा स्टेडियम! मैदान से होकर गुजरती है ट्रेन, देखने वाले भी हो जाते हैं दंग

फुटबॉल के शौकीन दुनियाभर में है. क्रिकेट की तरह लोग फुटबॉल को अपना धर्म मानते हैं और स्टेडियम में जाकर मैच देखना बहुत पसंद करते हैं. अब सोचिए कि फुटबॉल मैच के बीच में स्टेडियम (Railway line inside football stadium) के अंदर ट्रेन चलते हुए आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि इस सवाल का क्या अर्थ हुआ क्योंकि फुटबॉल के मैदान में ट्रेन (train inside football ground Slovakia) कैसे आ सकती है! मगर ये निर्थक सवाल नहीं है. दुनिया में एक ऐसा भी फुटबॉल का मैदान है जिसके अंदर से ट्रेन गुजरती है.

ट्विटर अकाउंट ‘क्रीचर ऑफ गॉड’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक ट्रेन मैदान (Slovakia train in ground) के बीच से होकर गुजरती नजर आ रही है. थाइलैंड में एक ‘फोल्डिंग अंब्रेला मार्केट’ है. ये मार्केट पटरी के अगल-बगल सजती है. बेहद संकरे रास्ते से होकर ट्रेन यहां गुजरती है और तब लोग अपनी दुकान को हटा लेते हैं और ट्रेन गुजर जाती है. मगर जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें मैदान अंदर से ट्रेन (Train inside football ground) गुजरती दिख रही है.

A narrow gauge railway in Slovakia is passing through the middle of a soccer stadium pic.twitter.com/oRNnQnLBKD

— Creature of God (@mdumar1989) August 4, 2022