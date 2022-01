80 साल के प्रेमी की जिद पर 35 साल की महिला ने शुरू किया चौंकाने वाला काम, 1 साल में कमाने लगी 60 लाख रुपये

कहते हैं कि इंसान प्यार में कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है और ऐसे करने में वो सही गलत की भी फिक्र नहीं करता है. ऐसा ही कुछ अमेरिका की एक महिला के साथ भी देखने को मिला. महिला ने एडल्ट साइट्स के लिए तब से कंटेंट (American Woman Videos on Adult Sites) बनाना शुरू किया जब उसके 80 साल के बॉयफ्रेंड (35 year old girlfriend 80 year old boyfriend) ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया.

लेक्सी लक्स (Lexi Lucks) लॉस एंजेलिस (Los Angeles) की रहने वाली एक ट्रांसजेंडर महिला (Transgender Woman Onlyfans Account) हैं. वो पहले एक पुरुष थीं जिन्होंने साल 2015 से अपने ट्रांजिशन की शुरुआत की थी. उन्होंने बताया कि उनका 80 साल का बॉयफ्रेंड उनके साथ घर रेंट पर ले रहा था जब उसे अचानक रिहैब जाना पड़ा. तब महिला अकेले घर का किराया नहीं दे पा रही थी. उस वक्त शख्स ने उससे कहा कि वो एडल्ट वेबसाइट ओन्लीफैंस पर कंटेंट बनाने की शुरुआत कर दे.

View this post on Instagram A post shared by Lexi Lucks (@lexilucksofficial)



ट्रांसजेंडर महिला हैं लेक्सी

तब से लेक्सी ने ऐसे कंटेंट की शुरुआत की. उनका कहना है कि चूंकि वो एक ट्रांस महिला हैं इसलिए उनकी इंडस्ट्री में अलग मार्केट है और उनकी काफी कमाई हो जाती है. उन्होंने खुद को महिला की तरह ढाल तो लिया है मगर फिलहाल अपने पुरुषों के प्राइवेट पार्ट की सर्जरी नहीं करवाई है. इस वजह से उनका मानना है कि उन्हें पुरुष और महिलाएं दोनों ही देखना पसंद करती हैं.

हर महीने 60 लाख से ज्यादा रुपये कमाती हैं लेक्सी

अब वो हर साल अपने ओन्लीफैंस के बिजनेस से 60 लाख (Woman earns 60 lakh rupees from nude photos) से ज्यादा रुपये कमाने लगी हैं. डेली स्टार वेबसाइट से बात करते हुए लेक्सी ने अपने जेंडर और वर्जिनिटी पर काफी बातें कीं. उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी शख्स के साथ कभी भी इंटिमेट पल नहीं बिताए हैं जिसके बारे में लोग विश्वास नहीं करते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 33 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. आपको बता दें कि ओन्लीफैंस एक एडल्ट कंटेंट मेकिंग साइट है जिसपर लोग अपनी न्यूड फोटोज और वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं और उन्हें देखने के लिए लोग पैसे देकर अकाउंट को सबस्क्राइब करते हैं.

