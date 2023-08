Transparent Fish Video: ये कैसी मछली! आंखों को छोड़कर नहीं है कोई अंग, शरीर के आरपार देखना है मुमकिन

दुनिया में इतने विचित्र जीव हैं कि शायद आम आदमी को उन सभी के बारे में पता ही नहीं होगा. भारत में रहने वाला व्यक्ति नहीं जानता होगा कि अमेरिका के किसी जंगल में कौन सा चौंकाने वाला जीव मौजूद है, वहीं ब्राजील वाले को शायद ना पता हो कि ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार के जीव रहते हैं. पर सोशल मीडिया के दौर में अक्सर ऐसे अजीबोगरीब जीव की फोटोज और वीडियोज सामने आ जाती है और तब जाकर लोगों को पता चल पाता है कि प्रकृति ने ऐसी भी कोई चीज बनाई है. इन दिनों एक पारदर्शी मछली (Transparent fish video) को देखकर भी लोगों को यही लग रहा है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

इस मछली के बारे में बताने से पहले हम ये बता दें कि ये एक वायरल वीडियो (Transparent fish fake or real) में नजर आ रही मछली है और सोशल मीडिया पर अक्सर फेक वीडियोज भी चलन में आ जाते हैं जिन्हें देखकर बता पाना मुश्किल होता है कि उसमें दिखाई गई चीजें सच हैं या नहीं. इस वजह से न्यूज18 हिन्दी ये दावा नहीं करता कि ये वायरल वीडियो सच है. हालांकि, मछली काफी हैरान करने वाली है और अगर वास्तव में ऐसा जीव है तो प्रकृति को सलाम करने का जी करता है!

Transperant fish, cannot see any organs, except the eyes.pic.twitter.com/wFCEzOA1yk

— The Best (@ThebestFigen) August 1, 2023