मिट्टी में घर बनाकर छुप जाती है ये मकड़ी, शिकार को दबोचकर खींच लेती है नीचे, रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो!

इंसान हो या जानवर और या फिर कोई छोटा से छोटा जीव, सभी के पास शिकार करने के अपने अलग तरीके हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं. कई जीव खुद को कमाल के तरीके से छुपाते हैं कि उन्हें उनका शिकार देख ही नहीं पाता और वो आसानी से उन्हें दबोच लेते हैं. ऐसी ही एक मकड़ी (Spider attack insect video) भी करती है जिसका वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @fasc1nate अपने अजबगजब वीडियोज (weird animal video) के लिए फेमस है. हाल ही में इस अकाउंट पर एक मकड़ी का वीडियो पोस्ट किया गया है जो दिखने में जितनी खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा विचित्र ढंग से वो शिकार करती है. वीडियो के साथ कैप्शन में बताया गया- “ट्रैपडोर स्पाइडर (Trapdoor spider) जमीन के नीचे मिट्टी, छोटे पौधे और सिल्क जैसे पदार्थ का प्रयोग कर एक खुफिया ठिकाना बनाताहै जिसमें ऊपरी हिस्सा दरवाजे की तरह काम करता है. इसी के जरिए वो अपने शिकार को हैरान कर पकड़ लेते हैं.”

Trapdoor spiders will construct burrows with a cork-like trapdoor made of soil, vegetation, and silk to help them surprise prey. pic.twitter.com/1eVJ9DSvz6

— Fascinating (@fasc1nate) November 23, 2022