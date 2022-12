Viral Video: भाले की तरह शख्स के ऊपर आ गिरी पेड़ की डाल, कुछ इंच दूर से यूं गुजर गई मौत!

हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क होकर चलना चाहिए पर बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है. काफी बार गलती आपकी नहीं होती है फिर भी आपके साथ हादसा हो जाता है. इस बात का सबूत आपको एक वायरल वीडियो से मिल जाएगा. इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर पेड़ (tree branch fell on man video) आकर गिरता है और उसकी जान बाल-बाल बच जाती है.

ट्विटर अकाउंट @BornAKang पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स के ऊपर पेड़ गिर जाता है जिससे उसकी जान बाल-बाल बच जाती है. पेड़ गिरने के हादसे होते रहते हैं. बहुत बार तो लोगों पर मोटे पेड़ (tree branch fell viral video) गिरते हैं और उन्हें काफी चोट आ जाती है. इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, शख्स के ऊपर एक पतला पेड़ गिरता है उसके बावजूद भी उसकी जान खतरे में पड़ जाती है. ये कैसे हुआ, इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा.

How you dive into harms way pic.twitter.com/scH40KfSHT

— Lance🇱🇨 (@BornAKang) December 28, 2022