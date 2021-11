सिगरेट ने बचा ली महिला की जान! विशाल पेड़ के नीच आने से बाल-बाल बची, हैरान कर देगा Viral Video

‘जाको राखे साइयां, मार सके न कोय’. ये दोहा कई लोगों के जीवन में सच्चाई बन चुका है. दुनिया में कई ऐसे लोग होंगे जो बेहद मुश्किल में भी बचकर निकल आए होंगे. कई बार लोग किसी बड़ी समस्या में फंस जाते है मगर परमात्मा उनकी मदद करते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं. हाल ही में एक महिला की जान बाल-बाल बची मगर उसका मानना है कि सिगरेट (Cigarette Saves Woman’s Life Video) ने उसकी जान बचा ली.

वेल्स (Wales) के द स्टार पब में काम करने वाली 55 साल की महिला शेरेल पाउंड (Cheryl Pound) के साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग दंग हो जा रहे हैं. शेरेल अपने काम से वक्त निकालकर सिगरेट पीने (Tree Fell near woman smoking cigarette) के लिए पब के अंदर ही कुछ दूर पर गईं. वहां उन्होंने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट का आनंद लेने लगीं कि तभी उन्हें किसी चीज के चटचटाने की तेज आवाज आई.

I’ve just spoken to this pub worker nearly crushed by a tree at The Star in Bridgend. She said: “That cigarette saved my life.” #StormArwen pic.twitter.com/3VeLH2DSGQ

— Conor Gogarty (@ConorGogarty) November 27, 2021