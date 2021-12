1 हाथ से भी हिलाई जा सकती है ये 132 टन की चट्टान, कमजोर से कमजोर आदमी भी कर सकता है चमत्कार!

ये दुनिया अजीबोगरीब चीजों (Weird Things of the World) का भंडार है, यहां आपको कई अद्भुत और अनोखी चीजें नजर आ जाएंगी मगर उन विचित्र चीजों के राज़ का जवाब हर किसी के पास नहीं होगा. आज हम आपको एक ऐसी ही विचित्र चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने में ही अनोखी है. फ्रांस में एक विशाल पत्थर (France Giant Stone) है जो कई हाथियों के वजन से भी ज्यादा भारी है मगर इस चट्टान को आसानी से कोई भी इंसान (Humans can move france giant boulder) हिला सकता है.

उत्तर पूर्वी फ्रांस के ह्युएल गोट जंगल (Huelgoat forest) में ग्रेनाइट से बनी एक बेहद फेमस चट्टान (Granite Stone) है जिसका नाम ट्रेंबलिंग स्टोन (Trembling Stone in France) है. यूं तो ये चट्टान किसी भी इंसान के वजन से सैंकड़ों गुना ज्यादा भारी है मगर एक कमजोर सा दिखने वाला आदमी भी इसे हिला सकता है. शर्त बस इतनी है कि इसे सही जगह से हिलाया जाए. यूं तो ये लोगों को चमत्कार लग सकता है मगर ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है.



132 टन की चट्टान को बेहद आसान है हिलाना

आपको बता दें कि लोगन स्टोन (Logan Stone) के नाम से भी फेमस इस चट्टान का वजन 132 टन (132 Tonne Trembling Stone in France) यानी लाखों किलो है. जिस जंगल में ये पाया जाता है वहां कई बड़ी चट्टानें और बोल्डर मौजूद हैं मगर ट्रेंबलिंग रॉक की अपनी अलग ही पहचान है. ये चट्टान, एक सपाट पत्थर पर इस तरह से टिकी हुई है कि इसका एक कोना स्थिर नहीं है. इसलिए उस एक कोने को छूने से पत्थर उपर नीचे झूलने लगता है.

भारत में भी मौजूद है ऐसा ही विचित्र पत्थर

इस पत्थर के ही कारण फ्रांस का ये शहर फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और यहां दुनियाभर से लोग इस पत्थर को देखने आते हैं. वैसे इस तरह का विचित्र पत्थर भारत में भी मौजूद है. तमिलनाडु के महाबलिपुरम (Mahabalipuram large stone) में स्थित कृष्णा के माखन का गोला (Krishna’s Butterball) नाम से प्रसिद्ध ये पत्थर फ्रांस के पत्थर से भी ज्यादा भारी है. माना जाता है कि ये 250 टन का पत्थर 1300 सालों से ऐसे ही एक बड़ी चट्टान पर रखा हुआ है. हल्के से भी छूने पर ये हिलने लगता है और एसा प्रतीत होता है कि ये लुढ़क जाएगा मगर आजतक ऐसा हुआ नहीं. पत्थर को ना ही सुनाई हिला पाई और ना ही भूकंप. यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी.

