VIDEO: सड़क पर मुड़ते वक्त ट्रक के साथ हुआ हादसा, खिलौने की तरह बिखर गया अंजर-पंजर! बाल-बाल बचा ड्राइवर

अक्सर ट्रक ड्राइवर लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं जिसकी वजह से या तो वो खुद हादसों का शिकार हो जाते हैं या फिर उनके कारण दूसरे हो जाते हैं. कई बार काम जल्दी पूरा करने के लिए वो हड़बड़ी में सब चीजें करते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रक ड्राइवर (truck driver make wrong turn viral video) की छोटी सी गलती ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि उसको गाड़ी से ही हाथ धोना पड़ा, मगर उसकी जान बाल-बाल बची.

ट्विटर अकाउंट @wasattempt_ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (truck overturn on road driver save viddeo) शेयर किया गया है जिसमें एक ट्रक (truck accident) ड्राइवर की बड़ी लापरवाही के कारण उसकी जिंदगी तो खतरे में पड़ ही जाती है, साथ में रास्ते में चल रहे राहगीर की भी जान मुश्किल में पड़ जाती है.

To make a turn.. pic.twitter.com/FNJCNOkC9L

— There Was An Attempt (@wasattempt_) September 13, 2022