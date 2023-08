Viral Video: गर्मी में ठंडक देगी ये विचित्र मशीन, टीशर्ट हिलाकर देती है हवा, लोग बोले- 'इसकी क्या जरूरत थी!'

जैसे-जैसे इंसान ने तकनीक में कई तरह के बदलाव किए हैं, वैसे-वैसे वो मुश्किल चीजों को आसान बनाने की जगह, आसान चीजों को और भी ज्यादा सरल बनाकर इंसान को पंगू बनाता जा रहा है. लोग ऐसी चीजों का आविष्कार कर रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है. अब इस आविष्कार को ही ले लीजिए जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. गर्मी के दिनों में आप अपनी टीशर्ट (tshirt waving device video) या शर्ट को हाथ से हिलाकर शरीर को हवा देते होंगे. पर अब इसके लिए आपको हाथों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी मशीन आ गई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर हाल ही में एक वीडियो (device to wave tshirt viral video) पोस्ट किया गया है जो वायरल हो रहा है. एक्स अकाउंट @Rainmaker1973 पर अक्सर तकनीक से जुड़े मजेदार वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक अजीबोगरीब मशीन के बारे में बताया गया है.

A device to keep you fresh in the summer by waving your shirt

