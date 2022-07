जब समुद्र की लहरों ने देखते ही देखता डुबा दिया शहर! सुनामी का खौफनाक वीडियो हो रहा वायरल

भले ही आपने अपनी आंखों के सामने प्रकृति का कहर ना देखा हो मगर बीते कुछ सालों में दुनिया में जो कहर देखने को मिला है, आपने उसे जरूर टीवी या सोशल मीडिया पर देखा होगा. भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बादल फटना, और सुनामी जैसी आपदाएं इमारतों-शहरों को तो बर्बाद कर ही देती हैं, मगर इंसानों को भी चुटकियों में नष्ट कर देती हैं. इन दिनों ट्विटर पर सुनामी (Japan Tsunami viral video) जैसी खतरनाक आपदा का वीडियो वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा वीडियो (Tsunami video viral) शेयर किया गया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. ये वीडियो सुनामी (Tsunami video Japan) का है. साल 2011 में जापान में खौफनाक मंजर तब देखने को मिला जब वहां सुनामी आ गई. ये वीडियो उसी वक्त का है. समुद्र से तेज लहरें शहर की तरफ आ रही हैं और धीरे-धीरे सब कुछ नष्ट हो जाता है.

The power of the tsunami.

(Japan, 2011)

pic.twitter.com/Ip0XgdwZiY

— Figen (@TheFigen) July 10, 2022