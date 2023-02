Viral Video: जिस शख्स ने बचाई जान, उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं बिल्ली! भूकंप के बाद दिखा दिल छूने वाला दृश्य

तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने इंसान को ये बता दिया है कि प्रकृति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. वो अचानक ऐसा खेल दिखा देती है कि इंसान को समझ आ जाता है कि वो उसके सामने कितना हीन और तुच्छ है. तुर्की में लोगों के साथ-साथ कई जानवरों की भी जान गई. कई भायनक दृश्य आए पर उन सब में कुछ ऐसे भी दृश्य थे जो तसल्ली देने वाले थे कि इतने बुरे में भी कुछ अच्छा हो सकता है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उसी भूकंप (Man saved cat from earthquake Turkey) से जुड़ा है मगर दिल छू लेने वाला है.

यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार @Gerashchenko_en ट्विटर पर अक्सर अजबगजब वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने तुर्की (Turkey cat refuse to leave rescuer) के भूकंप से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है जो दुख पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि दिल छू लेने वाला है. इस वीडियो में ताश के पत्तों की तरह बिखरी इमारतें नजर आ रही हैं और उनके बीच एक बचावकर्मी के कंधे पर चढ़ी बिल्ली दिख रही है.

A cat was saved from under the rubble in Turkey. It now refuses to leave its rescuer’s side. pic.twitter.com/Nveaxu3QrG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2023