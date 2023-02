Viral Video: भूकंप के मलबे से आ रही थी आवाज, नीचे मिली मासूम बिल्ली! बचाव दल ने जानवर की जान बचाकर जीता दिल

तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली और उससे कहीं ज्यादा लोग घायल भी हैं. सबसे ज्यादा हैरत की बात ये है कि कई लोग भूकंप के बाद फैले मलबे में अभी भी जिंदा दबे हैं जिनके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. दुख देने वाले इन वीडियोज के बीच छोटी सी खुशी देने का भी एक वीडियो (Cat rescued from Turkey) चर्चा में है जिसमें लोग इंसानों के साथ-साथ बिल्ली को बचाते नजर आ रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @PGTAnalytics पर हाल ही में तुर्की (Cat stuck in earthquake debris) से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें बिल्ली की जान बचाते लोग नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया- “पूरे दिन मलबे में दबे रहने के बाद बिल्ली की जान बचाई गई. रेस्क्यू टीम का धन्यवाद.” एक तरफ जहां तुर्की में भूकंप से जुड़े भयानक वीडियोज सामने आ रहे हैं, वहां ऐसे वीडियोज दिल जीत ले रहे हैं.

A cat was rescued in. Turkey after the whole one day .Thank you rescue teams .❤️❤️#earthquake #Turkey #TurkeyEarthquake #Turkiye #Syria #syriaearthquake pic.twitter.com/DspnDwATso

