VIDEO: खरगोश की तरह तेज दौड़कर कछुए ने सभी को चौंकाया, गलत साबित हो गई सालों पुरानी कहानी!

बचपन में आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी. कछुए और खरगोश (tortoise rabbit story) की. दोनों साथ में रेस करते हैं, खरगोश को लगता है कि वो तेज है, तो जीत उसकी ही होगी, इसलिए वो बीच में सो जाता है. कछुआ निरंतर चलता है और आगे जाकर रेस जीत जाता है. इससे बच्चों को ये सीख दी जाती है कि जरूरी नहीं कि इंसान जीवन में तेज भागे, अगर वो धीरे मगर स्थिर गति से भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता रहे, तब भी उसे जीत मिल सकती है. अब ये तो हो गई कहानी की बात, मगर इस कहानी से हमें हमेशा ये बताया गया कि कछुए (tortoise running fast video) धीमे चलते हैं. पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों के इस भ्रम को तोड़ रहा है और इस करानी को झुठला रहा है.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक कछुए की चाल (turtle running on ground video) देखने को मिल रही है. जैसा हमने पहले कहा कि हमेशा हमें बताया गया कि कछुआ धीमे चलता है मगर ये वीडियो उस कथन को गलत साबित कर देगा.

Never knew they were that fast.. pic.twitter.com/ckOMDXkOoU

— Buitengebieden (@buitengebieden) September 8, 2022