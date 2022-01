महिला ने पैदा किए जुड़वा बच्चे मगर अलग-अलग साल में हुआ है जन्म! डॉक्टर भी हो गए हैरान

किसी भी पति-पत्नी के लिए माता-पिता (Tips for parenting) बनने का अनुभव काफी अलग और खुशियों से भरा होता है. जब एक मां पहली बार अपने बच्चे को सीने से लगाती है और जब एक पिता पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाता है तो वो पल उनकी जिंदगी का सबसे खास पल बन जाता है. जो मां जुड़वा (Twins) बच्चों को जन्म देती है उसके लिए ये पल दो बार हो जाता है. मगर हाल ही में एक महिला के साथ बेहद विचित्र अनुभव हुआ. उसने जुड़वा बच्चों को तो जन्म दिया मगर दोनों अलग-अलग साल (Twins born on different date and year) में पैदा हुए.

अमेरिका के मॉन्टेरी काउंटी (Monterey County, America) में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां के नैटिविडैड मेडिकल सेंटर में फातिमा मैड्रिगल (Fatima Madrigal) और उनके पति रॉबर्ट (Robert Trujillo) ने हाल ही में अपने जुड़वा बच्चों का स्वागत किया मगर दोनों ने अलग-अलग साल में जन्म लिया (Twin Babies Born in Different Year) है. अब आप सोचेंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है. ट्विंस का अर्थ ही होता है कि वो बच्चे जो एक साथ पैदा हों. चलिए आपको बतातें है कि पूरा मामला क्या है.

डॉक्टर भी बच्चों के डिलिवरी टाइम को देखकर हैरान हैं. (फोटो: Natividad Medical Center)

अलग-अलग साल में पैदा हुए जुड़वा बच्चे

दरअसल, फातिमा को जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले थे. उनका बेटा एलफ्रेडो 31 दिसंबर 2021 की रात 11:45 पर पैदा हुआ और उसका वजन 3 किलो के आसपास था. जबकि उनकी बेटी 12 बजकर 1 मिनट के आसपास पैदा हुई. तब उसका वजन भी 3 किलो के करीब था. इस तरह बेटी 15 मिनट बाद 1 जनवरी 2022 को पैदा हुई थी. अस्पताल के डॉक्टर भी इस संयोग से चौंक रहे हैं कि ट्विंस बच्चे सिर्फ 15 मिनट की देरी के कारण अलग-अलग साल में पैदा हुए हैं.

डॉक्टर भी हुई हैरान

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा ने कहा कि ये जानकर वो भी चौंक गईं कि ट्विंस भाई-बहन होने के बावजूद उनके बच्चों के अलग-अलग बर्थडे मनेंगे. अस्पताल में महिला की डिलिवरी करवाने वाली डॉक्टर एना एब्रिल ने कहा कि जुड़वा बच्चों की ये डिलिवरी उनके करियर की सबसे यादगार डिलिवरी होगी. उन्होंने कहा- ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथों जुड़वा बच्चे 2021 और 2022 में पैदा हुए हैं. आपको बता दें कि कपल के पहले से ही 3 बच्चे, 2 लड़कियां और एक लड़का है.

