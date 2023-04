गाय ने दिया 'एलियन' को जन्म, दो सिर मगर धड़ सिर्फ एक! देखने वालों को नहीं हुआ अपनी आंखों पर यकीन

इंसानों में आपने कई बार सुना होगा कि जुड़े हुए बच्चे पैदा हुए हैं. कोई पेट से जुड़ा होता है तो कोई शरीर के किसी अन्य हिस्से से. पर जानवरों में भी ऐसा कई बार हो जाता है कि वो जुड़वां तो पैदा होते हैं पर उनके शरीर जुड़े रहते हैं. पिछले दिनों में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें बताया गया है कि जुड़े हुए जानवर पैदा हुए हैं. इन दिनों अमेरिका के नवादा का भी एक मामला सभी को चौंका रहा है जहां एक गाय ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया है जिसे देखने पर वो किसी एलियन (Alien like calf with two head) जैसा ही लग रहा है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार नवादा (Nevada, USA) की रहने वाली 38 साल की एक किसान लेसली हुनेविल (Leslie Hunewill) के फार्म में एक गाय बच्चा देने वाली थी पर उसे डिलिवरी में काफी समस्या आ रही थी. लेसली ने उसकी जांच की तो पाया कि बच्चा इतना बड़ा भी नहीं है कि गाय उसे जन्म ना दे पाए, इसलिए उन्हें बार-बार हैरानी हो रही थी कि आखिर उसे तकलीफ क्या हो रही है.

दो सिर वाला बच्चा ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाया और फिर उसकी मां को एक अनाथ बच्चा सौंप दिया गया. फोटो: (Pen News/Leslie Hunewill via Daily Star)

पैदा हुआ दो सिर वाला बच्चा

लेसली ने बताया कि बच्चा रात के अंधेरे में पैदा हुआ था और उस वक्त काफी ठंड थी इसलिए कुछ देर तक तो उन्होंने सिर को देखा ही नहीं. पर फिर बाद में उन्होंने गौर किया कि उसका एक नहीं, दो सिर है. ये दृश्य देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने दो सिर वाला बछड़ा देखा था. उन्होंने बताया कि इस तरह के बच्चे 2500 में से सिर्फ 1 मौके पर ही पैदा होते हैं. ऐसा तब होता है जब भ्रूण दो भाग में बंटने लगता है पर पूरी तरह नहीं बंट पाता है.

पहले भी पैदा हो चुके हैं ऐसे गाय के बच्चे

उन्होंने बताया कि बच्चे का धड़ सिर्फ एक था पर सिर दो थे. उसका धड़, सिर की तुलना में छोटा भी था. दुख की बात ये है कि बच्चा ज्यादा चल नहीं पाया और उसकी जल्द ही मौत हो गई. पर उन्होंने गाय के लिए एक अनाथ बच्चे को अरेंज कर दिया. ये पहली बार नहीं है जब दुनिया में दो सिर वाले गाय के बच्चे पैदा हुए हैं. इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं. 2 साल पहले रॉयटर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दो सिर वाला गाय का बछड़ा नजर आया था. ये नॉर्थ मैसिडोनिया के एक गांव में पैदा हुआ था.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news