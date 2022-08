VIDEO: दो लोगों के विवाद ने लिया भयानक रूप, एक ने दूसरे पर किया जोरदार हमला! चारों खाने चित हुआ शख्स

अक्सर लोग झगड़े में अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं. फिर वो ये नहीं सोच पाते कि उनके द्वारा की हिंसा की छोटी से छोटी घटना भी बड़ा मोड़ ले सकती है. आपने कई बार ऐसे मामले देखे होंगे कि छोटे-मोटे झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया जिसके बाद हिंसा उग्र हो गई. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में दो लोग किसी बात पर झगड़ (two men fighting viral video) रहे हैं मगर उनमें से एक व्यक्ति दूसरे पर जोरदार प्रहार कर देता है.

ट्विटर अकाउंट ‘द डार्विन अवॉर्ड्स’ में अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो दूसरे पेज से शेयर किया गया है जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो (men fighting over car video) में दो लोगों का झगड़ा होते दिखाई दे रहा है. दोनों चिल्ला भी रहे हैं और गालियां भी बरसा रहे हैं मगर इस छोटे से वीडियो (man punch another on face video) के अंत में जो होता है वो काफी चौंकाने वाला है.



दो लोगों की भयानक लड़ाई का वीडिय वायरल

वीडियो में दो शख्स एक कार के पास झगड़ रहे हैं. उनमें से एक व्यक्ति टीशर्ट के नजर आ रहा है. अंदाजा लगाया जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये लड़ाई कार को लेकर है. टीशर्ट पहना व्यक्ति पहले गुस्से में दूसरे से बात कर रहा है. फिर अचानक वो तेजी से बगल में खड़ी कार पर अपना सिर पटकता है. उसके बाद सीना तानकर दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है. दूसरा शख्स जैसे ही कार को चोट पहुंचते देखता है वो जोरदार मुक्का उस व्यक्ति पर बरसा देता है. ये हमला इतना जोरदार था कि टीशर्ट पहना व्यक्ति तुरंत जमीन पर गिर जाता है और फिर उठ ही नहीं पाता. वीडियो के अंत में भी वो जमीन पर तड़पता नजर आ रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वायरल वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने कहा कि लड़ाई का पहला नियम ये है कि हमला करने से पहले मुक्का या लात मारने का नाटक करना या फिर खुद को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है. एक ने कहा कि जिस शख्स ने शर्ट नहीं पहनी है वो तब गुस्से में आया जब दूसरे व्यक्ति ने उसकी कार पर अपना सिर मारा. वहीं कई लोगों को पीछे खड़ी कार में वीडियो रिकॉर्ड करती महिला पर हंसी आ रही है जिसका चेहरा साइड मिरर में दिख रहा है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news