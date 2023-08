6 रुपये में Uber की सवारी! लड़की ने शेयर की यात्रा के दौरान App की फोटो, किराया देख चकराया सबका दिमाग

आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प टैक्सी ही है. जब से ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग का ऑप्शन लोगों को मिला है, तब से लोग निश्चिंत होकर कहीं भी और कभी भी यात्रा कर सकते हैं. पर समय के साथ ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग की कीमत भी बढ़ती जा रही है. पहले 3-4 कीलोमीटर का जो रेट रहा होगा, अब उसका दुगना हो चुका है. पर इन दिनों एक महिला की यात्रा लोगों के लिए चर्चा का विषय बनती जा रही है क्योंकि महिला ने इतना सस्ते में ऑटो रिक्शा (Uber auto 6 rupees fare) बुक कर लिया है, जितने में शायद लोकल बसों का टिकट भी नहीं मिलता होगा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जो पहले ट्विटर था, पर महिमा चंदाक द्वारा पोस्ट की गई फोटो वायरल (Uber auto 6 rupees viral screenshot) हो रही है. उसका कारण ये है कि महिला ने ऊबर से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जिसमें उनकी ट्रिप का किराया देखने को मिल रहा है. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- ये जरूर एप में किसी तरह का बग होगा.

