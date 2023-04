Viral Video: बादलों में नजर आई चमकती हुई मशीन! टॉर्च की तरह निकली लाइट, एक ही जगह स्थिर देख दंग हुए लोग

इंसान के समझ से अगर कोई चीज परे होती है तो वो उसे भूत-प्रेत से जोड़ लेता है. कई बार धरती से बाहर की दुनिया को उन अजीबोगरीब चीजों से जोड़कर देखा जाता है. यही कारण है कि अगर आकाश में चमकती हुई, विचित्र चीज कोई नजर आ जाए तो लोग उसे एलियन या उनका यूएफओ मान लेते हैं. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बादलों के बीच रहस्यमयी चीज (Weird thing spotted in sky) देखने को मिल रही है. उसे लोग ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे इसलिए उसको सीधे यूएफओ ही बता दे रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट @WowTerrifying पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (UFO like objected in sky) शेयर किया गया है जिसमें एक हैरान करने वाली चीज बादलों के बीच उड़ती हुई नजर आ रही है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया- “ये क्या है!” एलियन एक ऐसा विषय है जिसको लेकर वैज्ञानिक भी संशय में रहते हैं. पर उनके होने को कभी भी वैज्ञानिक नजरअंदाज नहीं करते हैं.

