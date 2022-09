क्या सच में विदेशी कपल ने अपनी बच्ची का नाम रखा 'पकौड़ा'? रेस्टोरेंट मालिक ने खोल दिया राज

सोशल मीडिया पर कुछ भी और कभी भी वायरल हो जाता है और लोग उसपर आंख बंद कर के विश्वास भी कर लेते हैं. हाल ही में ऐसी ही एक खबर नवजात बच्ची के नाम को लेकर भी फैल गई. खबर आई कि ब्रिटिश कपल ने अपनी नवजात बेटी का नाम ‘पकौड़ा’ (Parents keep daughter name Pakora) रख दिया. दुनियाभर में इस बात के चर्चे होने लगे और सभी मीडिया संस्थानों ने इस बात की जानकारी दी. मगर अब खुद बच्ची (new born baby name pakora) की नानी (baby pakora) ने इस राज के पर्दा उठा दिया है कि वो सिर्फ एक झूठी खबर थी जो जानबूझकर फैलाई गई थी जिससे लोगों को हंसने का मौका मिले.

बेलफास्ट लाइव न्यूज वेबसाइट और एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार यूके (United Kingdom) के उत्तरी आयरलैंड (Northern Ireland) में एक फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ‘द कैप्टेन्स टेबल’ (The Captain’s Table). इस रेस्टोरेंट की मालकिन हैं हिलरी ब्रेनिफ (Hilary Braniff). 30 अगस्त को इस रेस्टोरेंट के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें एक खाने के बिल का ऑर्डर और एक नवजात बच्ची की फोटो शेयर की गई जिसमें लिखा था बेबी पकौड़ा (Baby pakora photo). पोस्ट से बताया गया कि एक माता-पिता ने कैप्टेन्स टेबल रेस्टोरेंट से अपनी फेवरेट डिश पकौड़ा के नाम पर बच्ची का नाम भी पकौड़ा रख दिया है. ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई.

रेस्टोरेंट ने अपने फेसबुक पर बच्ची की फोटो के साथ एक बिल डाला था जिसमें बताया गया था कि बच्ची का नाम पकौड़ा रखा गया है. (फोटो: Facebook/The Captains Table)

महिला ने फैलाया था झूठ

जब खबर ज्यादा फैल गई तो हिलरी को लगा कि उनका दांव उल्टा पड़ रहा है. इसलिए उन्होंने बेलफास्ट लाइव न्यूज वेबसाइट को सच बताया. दरअसल, बच्ची की फोटो असल में हिलरी की नातिन की है जो 24 अगस्त को पैदा हुई थी. हिलरी चाहती थी कि वो उसकी फोटो फेसबुक पर मीम की तरह शेयर करते हुए लिखे कि दुनिया में उसे सबसे ज्यादा दो चीजें पसंद है, पकौड़ा और उसकी नातिन, मगर उसे सूझा कि क्यों ना वो बच्ची का नाम ही पकौड़ा रखकर फेसबुक पर डाल दे. इससे लोग हंसेंगे और पोस्ट को पसंद भी करेंगे.

पोस्ट पर लोगों ने बताए अपने बच्चों के विचित्र नाम

इस पोस्ट को डालते ही पोस्ट वायरल हो गया. उन्होंने बताया कि बच्ची का नाम ग्रेस है. उन्होंने अब पोस्ट के बारे में सच तो बता दिया है मगर इस पोस्ट के साथ मजेदार बात ये हुई कि लोगों ने अपने बच्चों और उनके खाने-पीने से जुड़े नामों के बारे में बताया जो काफी फनी है. किसी ने कहा कि उनके बच्चों के नाम चिकन और टिक्का हैं तो किसी ने कहा जबकि किसी ने कहा कि उनके बच्चों के नाम बनाना और वॉटरमेलन है.

