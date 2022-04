'हम स्वर्ग में मिलेंगे!', 9 साल की बच्ची ने यूक्रेन हमले में मारी गई मां के नाम लिखा खत

यूक्रेन (Ukraine War) में तबाही का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप जा रही है. रूस के हमले में यूक्रेन (Russia Ukraine war) को आर्थिक रूप से तो नुकासन हो ही रहा है, साथ में यूक्रेन वासियों को भी काफी दुख-दर्द झेलना पड़ रहा है. किसी ने अपने बच्चे को खोया तो किसी ने अपने माता-पिता. हर किसी का दुख अपने-अपने स्तर पर इतना बड़ा है कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. हाल ही में एक बच्ची ने अपने दुख का खुलासा करते हुए युद्ध में मारी गई अपनी मां (Ukraine girl letter to dead mother) के नाम खत लिखा है.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की 9 साल (9 year old Ukraine girl emotional letter) की छोटी बच्ची ने अपनी मां को युद्ध में खो दिया है. हाल ही में उसका हाथ से लिखा एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार बच्ची और उसकी मां देश से भागने की कोशिश कर रहे थे जब मिसाइल ने उनपर हमला कर दिया जिसमें बच्ची की मां गुजर गई.

Here’s the letter from 9-old girl to her mom who died in #Borodianka.

“Mom!

You’re the best mom in the whole world. I’ll never forget you. I wish you’ll get in Heaven and be happy there. I’ll do my best to be a good person and get in Heaven too. See you in Heaven!

Galia xx”. pic.twitter.com/07l7vfQxM4

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 8, 2022