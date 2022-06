'यूक्रेन में मरने से बेहतर है रूस में मरना', विवादित बयान पर लोगों ने एडल्ट कंटेंट क्रिएटर को लगाई लताड़

यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है. महीनों से चल रही इस लड़ाई का अंत ही नहीं हो रहा. दोनों ही देशों के सैनिक मारे जा रहे हैं और आम लोग भी काफी परेशान हैं. इस बीच कई लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में भाग चुके हैं. जहां हर कोई यूक्रेन के लिए निराश है और रूस के प्रति उनके अंदर रोष है, वहीं ऐसे लोगों की लोग खूब आलोचना करते हैं जो रूस का साथ देने लगते हैं. इसी कारण से यूक्रेन की एक मॉडल (Ukraine model trolled for controversial remark) और एक्ट्रेस की आलोचना हो रही है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एक सब्सक्रिप्शन साइट पर एडल्ट कंटेंट (adult content creator controversial statement) बनाने वाली मॉडल और एक्ट्रेस एलिजाबेथ वैसिलेनको (Elizabeth Vasilenko) इन दिनों काफी ट्रोल की जा रही हैं. उनका एक बयान चर्चा में है क्योंकि यूक्रेन की होने के कारण उन्होंने अपने ही देश की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन की जगह रूस में मरना (better to die in Russia than Ukraine) पसंद करेंगी.

विवादित बयान के बाद बढ़ी मुसीबत

रिपोर्ट की मानें तो एलिजाबेथ ने मार्च 2021 में एक यूट्यूब इंटरव्यू में ये विवादित बयान दिया था. हालांकि, उस दौरान रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया था पर दोनों के बीच टेंशन जारी थी. अब क्योंकि दोनों देशों में टेंशन बढ़ गई है तो एलिजाबेथ को उनके बयान के लिए यूक्रेन की पीसमेकर नाम की वेबसाइट पर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. इस वेबसाइट पर उन लोगों के नामों का जिक्र होता है जो रूस का साइड ले रहे हैं.

यूक्रेन शिफ्ट होने पर हुई थी आलोचना

23 साल की महिला ने एक पत्रकार से बात करते हुए कहा कि अब वो अपने बयान के लिए शर्मिंदा हैं. जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से उनके विचार बदल गए थे. महिला ने बताया कि एक साल से उसे काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है. कई लोगों ने उसे बुरा बना दिया है. महिला ने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं जब से युद्ध छिड़ा है. इससे पहले उनको आलोचना सुननी पड़ी थी जब वो यूक्रेन से रूस शिफ्ट हो गई थीं. वहां से वो तुर्की शिफ्ट हो गई थीं. अब वो चेक रिपब्लिक में रहती हैं और सब्सक्रिप्शन साइट से कमाए पैसों का कुछ हिस्सा उन वॉलेंटियर्स को भेजती हैं जो यूक्रेन में लोगों की मदद करने के काम में लगे हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news