VIDEO: आर्मी की यूनिफॉर्म पहन यूक्रेन के कपल ने रचाई शादी, दूल्हा-दुल्हन को देखकर हैरान रह गए लोग

यूक्रेन और रूस का युद्ध लंबे वक्त से चल रहा है. अभी तक इससे जुड़ी खबरें आती रहती हैं. इस बीच यूक्रेन के लोगों की मुश्किल जिंदगी के बारे में भी दुनिया में चिंता का माहौल है. कई लोगों के घर उजड़ गए हैं. ऐसी खबरों के बीच जब यूक्रेन से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर आती है तो वो तसल्ली देती है. इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है जो यूक्रेन के घर उजड़ने का नहीं, बनने का है. यूक्रेन के एक कपल (Ukraine bride groom wear army uniform on wedding) ने शादी की है जिसमें वो आर्मी ड्रेस में नजर आए.

यूक्रेन में आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एनटॉन गेराशचेनको (Anton Gerashchenko) ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जो काफी पॉपुलर हो रहा है. इसका कारण ये है कि ये वीडियो यूक्रेन के लोगों को उम्मीद दे रहा है. उम्मीद इस बात की कि जब चारों तक अंत का माहौल है, तब शुरुआत के पलों को जीना खुशियों भरा होता है. एनटॉन ने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा- “इन दिनों यूक्रेन में शादियां ऐसे हो रही हैं. ना सफेद ड्रेस या टक्सीडो, सिर्फ प्यार और खुशियां.”

Ukrainian weddings these days.

No white dresses and tuxedos but plenty of love and happiness! 💛💙 #StandWithUkraine pic.twitter.com/7w4QoSYkEe

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 19, 2022