रूस-यूक्रेन युद्ध के 4 महीने बाद अपने घर लौटा परिवार, मिला ऐसा सरप्राइज कि आंखों में आ गए आंसू

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) ने यूक्रेन में जैसी तबाही फैलाई है, उससे उबर पाना देश के लिए काफी मुश्किल है. यूं तो रूसी लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है मगर घर छोड़कर भागने पर मजबूर यूक्रेनवासी ही हुए हैं. किसी को अपने सगे-संबंधियों को पीछे छोड़कर जाना पड़ता तो किसी को अपने पालतू जानवरों को. ऐसा ही कुछ एक महिला के साथ हुआ जिसने आनन-फानन में देश छोड़ा जिसके चलते उसे अपने पेट डॉग (Family left Ukraine city left pet dog behind) को पीछे छोड़ जाना पड़ा.

रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन की रहने वाली 35 साल की कैटरीना टायटोवा (Kateryna Tytova) अपने पति ऑलेक्सैंडर (Olexandr), दो बच्चों और हस्की ब्रीड के पेट डॉग के साथ हॉस्टोमल (Hostomel, Ukraine) शहर में रहती थीं. जब मार्च में रूस ने इस शहर पर हमला किया और यहां के अहम एयरपोर्ट पर कब्जा करना शुरू किया तब परिवार को ना चाहते हुए भी शहर छोड़कर भागना पड़ा. मजबूरी में उन्हें अपने कुत्ते (Dog left alone in Ukraine wait for owners to return) को हॉस्टोमल में ही छोड़ देना पड़ा.

4 महीने के लिए पालतू कुत्ते से दूर हो गया परिवार

परिवार अपने दोस्त के घर Vinnytsia शहर में जाकर रहने लगा और युद्ध खत्म होने के इंतजार में लग गया. ऑडिटी सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें उम्मीद थी कि उनका पालतू कुत्ता सुरक्षित होगा मगर जब ज्यादा वक्त बीत गया तो उनकी उम्मीद भी मिटती चली गई. जब स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई तब कैटरीना अपने परिवार के साथ 4 महीने बाद अपने घर लौटी. जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनका कुत्ता उनके स्वागत में वहां खड़ा था.

कुत्ते को देखकर भावुक हो गया परिवार

महिला ने कहा कि ये चमत्कार से कम नहीं है. कुत्ते को देखते ही पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ गए. महिला ने बताया कि जब वो लोग शहर लौटे और वहां का हाल देखा तो उन्हें रोना आ गया क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका था मगर जैसे ही उन्होंने बेली को वहां उनका इंतजार करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई. कुत्ते को लगा होगा कि वो आसपास बाजार गए हैं मगर उसे कहां पता था कि पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए महीनों उससे दूर हो जाएगा. माना जा रहा है कि साइबेरियन हस्की ब्रीड का ये कुत्ता शेलिंग के दौरान कहीं छुप गया होगा और इधर-उधर पड़ी चीजों को खाकर जिंदा रहा होगा. जब उसका परिवार घर लौटा तो वो वहीं उनका इंतजार कर रहा था.

