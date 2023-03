Viral Video: पंख को बना लेता है छाता, फिर शिकार करता है ये पक्षी! अनोखे तरीके से पकड़ता है मछलियां

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो अपने अनोखेपन की वजह से फेमस हैं. कोई अपनी लंबी जुबान से शिकार कर लेता है तो कोई इतनी तेज भागता है कि आसानी से अपने शिकार पर लपक सकता है. पर आज हम जिस पक्षी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वो अपने पंखों (Bird make umbrella with wings) को खास तरह से ढालकर शिकार करता है और हर बार शिकार पकड़ने में कामयाब होता है.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े अजबगजब वीडियो पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक नीली रंग की चिड़िया का वीडियो पोस्ट किया गया है जो पंख को छाते (Umbrella bird video) की तरह घुमाकर अपने शिकार को पकड़ रही है. इस पक्षी का नाम ब्लैक हेरॉन (Black heron bird) है. कई चिड़िया नदी, तालाब से मछली पकड़कर अपना पेट भरती हैं. ये हेरॉन भी ऐसा ही करती है पर इसका तरीका काफी अलग है.

A black heron using its wings like an umbrella, creating shade to attract fish, a behavior known as “canopy feeding”. pic.twitter.com/tLbctyArpG

— Buitengebieden (@buitengebieden) March 13, 2023