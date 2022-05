सीधे नहीं उल्टे तैरती है ये मछली, 15 साल होती है जिंदगी! वैज्ञानिकों ने बताया अजीबोगरीब अंदाज का कारण

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिन्हें प्रकृति ने बेहद अजीबोगरीब ढंग से बनाया है. कोई दिखने में अजीब लगता है तो किसी के तौर-तरीके अजीब होते हैं. यही चीजें उन्हें एक दूसरे से अलग भी करती हैं. आज हम आपको एक मछली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका तैरने का तरीका दूसरी मछलियों से बिल्कुल अलग है. वो इसलिए क्योंकि ये मछली सीधा नहीं उल्टा (Weird fish that swims upside down) तैरती है.

कॉन्गो बेसिन में रहने वाली कैटफिश (Upside down catfish) प्रजाति की कई ऐसी मछलियां हैं जो सीधा ना तैरकर उल्टे तैरती हैं. देखने वालों को तो ये भी लग जाता है कि मछली मर चुकी है क्योंकि मछलियां मरने के बाद पलट (Why fish swim upside down) जाती हैं. पर इस मछली के लिए उल्टा तैरना अजीब नहीं है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों को इस मछली के बारे में अभी से नहीं, हजारों साल पहले से पता था. मिस्र में बने मकबरे पर भी उल्टी मछलियों को उकेरे जाने के सबूत मिले हैं जो 4000 साल पुराने हैं.

No this fish isn’t sick, it’s an upside down catfish! Species in this genus are known to swim upside down for some reason, and they’ve been doing it for so long that the ancient Egyptians recorded it in their hieroglyphs! pic.twitter.com/m3ftUT6n2Q

— Kory Evans PhD (@Sternarchella) January 12, 2020