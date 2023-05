53 दिन में 23 देश! रोड ट्रिप पर निकला शख्स, अमेरिका से पहुंच गया भारत! यात्रा पर खर्च किए इतने रुपये

रोड ट्रिप करना किसे नहीं पसंद होता है. अक्सर लोग रात के समय घर से कार निकालते हैं और परिवार या दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं. बहुत से लोग कार से ही एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं. कुछ लोग तो भारत से नेपाल जाकर या विदेशों में एक यूरोपीय देश से दूसरे में जाकर एक देश से दूसरे देश, कार से जाने का भी कीर्तिमान हासिल कर लेते हैं. पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति अपनी कार से 23 देशों (23 Countries In 53 Days) का सफर कर के आया हो? ये कारनामा कर दिखाया एक व्यक्ति ने जो अमेरिका से भारत (USA To India road trip), अपनी कार से चला आया है.

यूट्यूब चैनल राइड एंड ड्राइव (Ride And Drive) पर पिछले साल अक्टूबर में एक वीडियो पोस्ट किया गया था जो वायरल हो रहा है और आपको हैरान भी कर देगा. वीडियो में 53 साल के लखविंदर सिंह (Lakhwinder Singh) के बारे में बताया गया है जो अमेरिका से जलंधर (USA to Jalandhar on car), अपनी कार में ही चले आए. उन्होंने लगभग 22 हजार किलोमीटर (Man drive 22000 km) का सफर तय किया है. जिसमें से ब्रिटेन से भारत तक उन्होंने कार ड्राइव की है और अमेरिका से ब्रिटेन तक कार को हवा के रास्ते लेकर आए हैं. लंदन से पैरिस तक उनकी कार ट्रेन के रास्ते आई थी.

23 देश, 53 दिन!

यूट्यूब चैनल से बात करते हुए लखविंदर ने बताया कि उनके कुल 1 करोड़ रुपये इस सफर में खर्च हुए हैं. उन्होंने सिर्फ 53 दिनों में लगभग 23 देश घूम लिए. अपनी पूरी जर्नी में तेज गाड़ी चलाने के लिए उन्हें चार बार फाइन भी देना पड़ा. पहला फाइन उन्होंने सर्बिया में दिया, दूसरा और तीसरा तुर्की में और चौथा पाकिस्तान में. उन्हें इस ट्रिप का आइडिया लॉकडाउन के दौरान आया था जब वो करीब 2 महीनों तक अपने घर में बंद थे. उन्हें ये पूरी ट्रिप प्लान करने में 3 साल का वक्त लग गया.

अमेरिका कैसे लौटेंगे?

अपनी यात्रा के लिए प्लानिंग करते समय लखविंदर के सामने कई चुनौतियां भी आईं. ईरान का वीजा अप्रूव होने में 1 साल का वक्त लग गया. पाकिस्तानी वीजा मिलने में उन्हें सस्पेंशन का भी सामना करना पड़ा क्योंकि किसी ने शिकायत कर दी थी कि जो मैप वो गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कश्मीर नहीं शामिल किया गया है. लखविंदर ने बताया कि उन्होंने हर देश का सिंगल एंट्री वीजा लिया था, इसलिए वो अब रोड के रास्ते अमेरिका नहीं लौट सकते हैं, उन्हें समुद्र या हवा के मार्ग से कार को शिप करवाना पड़ेगा.

