14 साल तक के बच्चों को मुफ्ते केक भेंट करता है बेकरी का मालिक, कारण जानकर IAS अधिकारी ने की तारीफ

मैथिलीशरण गुप्त की एक प्रसिद्ध कविता है जिसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं- “वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिये मरे.” इस कविता में उदार भाव रखने की बातें बताई गई हैं. यूं तो ये एक कविता है मगर इंसान को इसका खास ध्यान देना चाहिए कि इंसानियत पर ही ये दुनिया टिकी है. जब इंसान किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद करता है, तभी वो मनुष्य कहलाता है. इस बात को सच कर दिया है एक उत्तर प्रदेश के दुकानदार (Uttar Pradesh shopkeeper free cakes to orphan kids) ने जिसकी दुकान में चिपका एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है.

आईएएस अधिकारी अवनीश शरण (Awanish Sharan IAS) अक्सर रोचक पोस्ट ट्विटर पर शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक फोटो शेयर की है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है. इसका कारण ये है कि दुकानदार (Shop owner give free cakes to children from 0 to 14 years age) ने ऐसा उदार भाव अपनाया है जो आज के वक्त में देखने को नहीं मिलता है. अवनीश ने एक दूसरे ट्वीट में जानकारी दी है कि ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के देवरिया में कनक स्वीट्स की है.

Love and Respect for the Shop Owner.❤️ pic.twitter.com/aNcSfttPrV — Awanish Sharan (@AwanishSharan) August 12, 2022



आईएएस अधिकारी ने की तारीफ

फोटो में एक दुकान है जिसमें एक कांच की अलमारी में केक रखे हुए हैं. उस कांच पर एक पोस्टर चिपका है जिसपर लिखा है- फ्री फ्री फ्री, जिन बच्चों के मम्मी या पापा नहीं हैं उन 0 से 14 साल तक के बच्चों के लिए के फ्री. दुकानदार 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त केक भेंट करता है. इस दरियादिली के लिए IAS अधिकारी ने दुकानदार की तारीफ की है. उन्होंने लिखा- दुकान के मालिक को प्यार और उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा हूं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस फोटो को हजारों लाइक्स और रीट्वीट मिल चुके हैं. कई लोगों ने कमेंट कर टिप्पणी दी है. पत्रकार बरखा दत्त ने पूछा कि ये प्यारी दुकान कहां है तो अवनीश शरण ने जवाब में बताया, देवरिया, उत्तर प्रदेश. कई लोग दुकानदार को सैल्यूट कर रहे हैं. वहीं एक ने इस कार्य को की काफी सराहना की. एक शख्स ने कटाक्ष करते हुए कहा- “बहुत अच्छी बात बस नेता बनकर फ्री की राजनीती कर वोट मत मांगना.”

