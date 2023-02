शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा का हुआ मिलन! त्रिकोण के रूप में तीनों आए नजर, जल्द दिखेगा अनोखा नजारा

खगोलीय घटनाएं देखने में बेहद अनोखी होती हैं. इंसान अंतरिक्ष के बारे में कम ही जानता है, ऐसे में जब उसे अंतरिक्ष से जुड़े खास नजारे देखने को मिलते हैं तो वो हैरान हो जाता है. पिछले दिनों एक और हैरान करने वाला नजारा तब देखने को मिला जब आकाश में शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन (Venus, Jupiter, Moon conjunction photos) हुआ. इस घटना से जुड़ी काफी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

यूके स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी (European space agency) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की है जो काफी हैरान करने वाली है. इन तस्वीरों में वीनस, जूपिटर और मून (Venus, Jupiter and Moon came together) एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं. इस खगोलीय घटना की तस्वीर 22 फरवरी की शाम को ली गई थी. अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था और आप भी इस घटना को देखना चाहते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे भी ज्यादा अनोखा नजारा 1 मार्च को नजर आने वाला है.

Venus and Jupiter will be joined by the crescent Moon in a splendid scene soon after sunset this evening, 22 February (viewing weather permitting 😉)

(pic: @AstronomyNow) https://t.co/4kBycZjze0 pic.twitter.com/TuLEIOX4Ct

— ESA (@esa) February 22, 2023