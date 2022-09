Video: बच्ची के डांस स्टेप पर फिदा हुए गजराज, खुद भी झूम-झूमकर दिखाए मूव्स

सोशल मीडिया पर हम यूं तो रोज़ाना तरह-तरह के वीडियो देखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जो हमें बहुत पसंद आ जाते हैं और हम इन्हें बार-बार देखना चाहते हैं. जंगली जानवरों या फिर पालतू जानवरों से जुड़े हुए वीडियो देखना सभी को पसंद होता है, लेकिन बात अगर हाथी की हो, तो इस विशाल लेकिन प्यारे से जानवर के वीडियो सभी को पसंद होते हैं. इस वक्त हाथी का एक छोटी सी बच्ची के साथ बेहद क्यूट वीडियो वायरल हो रहा है, इसे आप भी ज़रूर देखिए.

हाथियों को धरती के सबसे विशालकाय जानवरों में गिना जाता है, जिसका वज़न आराम से 3-4 क्विंटल से शुरू होकर 10 क्विंटल तक होता है. हालांकि आप इस भारी-भरकम जानवर के खूंखार रूप अख्तियार करने की घटनाएं कम ही सुनते होंगे, बल्कि ये तो बहुत ही दोस्ताना और प्यारा होता है. वायरल हो रहे वीडियो में भी हाथी छोटी बच्ची के डांस स्टेप्स देखने के बाद इतना खुश नज़र आ रहा है कि वो खुद भी वैसे ही डांस करने की कोशिश कर रहा है. ये प्यारा का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

हाथी ने उतारी बच्ची के डांस की नकल

वायरल हो रहे वीडियो में एक बच्ची किसी चिड़ियाघर या फॉरेस्ट रिज़र्व में मौजूद है. उसके सामने एक हाथी खड़ा हुआ है. बच्ची हाथी के सामने डांस के थोड़े स्टेप्स करके दिखाती है. हाथी भी बड़े ही ध्यान से बच्ची के स्टेप्स को देखता है. मज़ेदार बात तो ये है कि जब बच्ची अपना डांस खत्म करती है तो हाथी इतना खुश हो जाता है कि उसकी नकल उतारने लगता है. वो अपने बड़े-बड़े कानों को लहराते हुए कुछ स्टेप्स करके दिखाता है, जिसे देखकर बच्ची भी खुश हो जाती है और वहां मौजूद सारे लोग भी. गजराज इस तरह का डांस करते हुए काफी क्यूट लग रहे हैं.

Who did better? 😅 pic.twitter.com/ku6XRTTSal

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) September 17, 2022