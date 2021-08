Viral Video: हाथियों के लिए बाधा बन रहे थे बिजली के तार, लीडर हाथी ने परिवार के घूमने लिए ऐसे बनाया रास्ता

हाथियों को बहुत खुशमिजाज और समझदार जानवर माना जाता है. अक्सर उनके कई वीडियोज वायरल (Viral videos) होते रहते हैं, जिनमें वो इंसानों को हैरान कर उनका दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर हाथियों का एक वीडियो वायरल (Viral video of elephants) होने लगा है, जिसमें एक लीडर हाथी (Leader elephant) बिजली के तारों को हटा कर अपने समूह को लीड करता नजर आ रहा है.

दरअसल, आईएफएस ऑफिसर सुसांता नंदा ने ट्विटर (IFS Officer Susanta Nanda on Twitter) पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें हाथियों के एक समूह का लीडर हाथियों के घूमने के दौरान बाधा बने इलेक्ट्रिक फेंस (Electric fence) को तोड़कर अपने पीछे आ रहे सभी हाथियों के लिए रास्ता बनाता हुआ दिखाई दे रहा है. वह अपने मजबूत दातों की मदद से ऊपर के तार को हटा देता है और नीचे के तार को सावधानी से पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है. उसे देखकर उसके पीछे मौजूद सभी हाथी एक-एक कर नीचे के तार को फलांग कर लीडर हाथी के पीछे चलने लगते हैं. आपको बता दें किऑफिसर ने इस वीडियो के कैप्शन में इस बात की जानकारी दी और साथ ही एलिफेंट जोन को इस वीडियो का क्रेडिट भी दिया गया है.

Tusker leads the charge & breaks the electric fence for the team to migrate…

VC:Elephant Zone pic.twitter.com/4FjRnWa5Wy

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 2, 2021