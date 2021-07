Viral: ऐसे बचाई गई जाल में फंसे और डरे हुए समुद्री जीव की जान, अब तक हजारों लोगों का दिल जीत चुका है वीडियो

बेवजह किसी की मदद करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है, खासतौर पर मुसीबत में अगर कोई फंसा हुआ हो और उसकी मदद की जाए तो कहा जाता है कि यह देखकर भगवान भी खुश हो जाते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral video on Social media) हो रहा है, जिसमें कुछ लोग सहमे हुए बेजुबान जानवर की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, आईएफएस ऑफिसर सुसांता नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कुछ लोग के बड़े जाल में बुरी तरह फंसे हुए सील को रेस्क्यू (Rescue operation of seal) कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि सील बहुत ज्यादा डरा हुआ है. डर के कारण वो किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा और उन्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है. हांलकि, वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि जाल को काटने से पहले लोगों को सील के ऊपर एक डंडा रख रहे रहे हैं ताकि उसे काबू किया जा सके और आसानी से जाल को काटा जा सके. कड़ी मशक्कत के बाद उसके समुद्री जीव के शरीर से जाल को हटाया गया लेकिन उसके चेहरे पर से जाल हटाने की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही थी लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी और सील को उस जाल से आजाद कर दिया. इसके बाद सील जल्दी से पानी में वापस चला गया.

One can change the world with one random act of kindness at a time pic.twitter.com/QqKNJxsQMD

