Video : मैगी को दूध और चॉकलेट सीरप के साथ पकाया, लोग बोले- 'ये घोर पाप है !'

हाल ही में आपने मैगी की नई-नई रेसिपीज़ (Maggi New Recipe) इंटरनेट पर देखी होंगी. इनमें सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी फैंटा मैगी (Fanta Maggi) की रेसिपी, जो बेहद अजीब थी. हालांकि इस वक्त मैगी की जो हाल दूध और चॉकलेट (Maggi cooked in milk with chocolate syrup) में डालकर की गई है, वो इससे भी कहीं ज्यादा अजीबोगरीब (Experiment with Maggi) है. मैगी इस वक्त इंटरनेट पर एक्सपेरिमेंट का सबसे आसान टार्गेट बनी हुई है.

वीडियो में एक लड़की मैगी के साथ अलग ही लेवल का एक्सपेरिमेंट (Maggi Recipe) कर रही है. उसने मैगी को स्वीट नूडल्स में तब्दील किया है और उसमें डाल दिया चॉकलेट सीरप. मैगी की ये हालत होने के बाद लड़की खुद भी इसे खाने से मुकर जाती है. आप भी ये मज़ेदार वीडियो ज़रूर देखिए.

क्या से क्या बन गया?

वायरल वीडियो (Social Media Viral Video) में लड़की कहती हुई दिख रही है कि उसे किसी ने मैगी को दूध के साथ पकाकर खाने के लिए बताया है. उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए लड़की पहली मैगी का एक टुकड़ा पैन में दूध के साथ डालती है और उसे दूध में ही पकाती है. मैगी मसाले को छोड़कर वो इसमें चॉकलेट सीरप डाल रही है. थोड़ी देर पकाने के बाद लड़की मैगी को एक कटोरे में डालती है और उस पर थोड़ा और चॉकलेट सॉस डालकर खाने की कोशिश करने लगती है.

लोगों ने कहा – ये पाप है !

इस वीडियो के अंजलि ढींगरा नाम की फूड ब्लॉगर के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. लोगों ने जैसे ही मैगी की ये हालत देखी वो एकदम से भड़क गए. एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा- कौन हैं ये लोग और कहां से आते हैं ! एक अन्य यूज़र ने क्रिएटिविटी दिखाते हुए कहा -इसे देखने के बाद मुझे सूर्यवंशम की खीर याद आ गई. एक अन्य यूज़र ने बोला – गरुण पुराण में इसके लिए अलग से सज़ा दी गई है.

